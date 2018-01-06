Авайон

Авайон
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Франция
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Результаты
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 15:30
Авайон
0 : 2
Шамбли
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 15:30
1/32 финала
Авайон
0
Шамбли
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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