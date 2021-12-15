Атлетико Санлукеньо

Санлукар-де-Баррамеда
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Страна
Испания
Стадион
Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
13
Juan Palomares J.
Вра
2
0
0
0
0
19
Toni T.
Пол
2
0
0
0
0
11
Edu Oriol E.
Нап
2
0
0
0
0
22
Canillas C.
Нап
2
0
0
0
0
20
Héctor Martínez H.
Нап
2
0
0
0
0
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Результаты
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 23:00
Атлетико Санлукеньо
1 : 7
Вильярреал
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 23:00
2 раунд
Атлетико Санлукеньо
1
Вильярреал
7
Испания. Кубок , 2 раунд
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 22:30
Атлетико Санлукеньо
2 : 0
Сабадель
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 22:30
1 раунд
Атлетико Санлукеньо
2
Сабадель
0
Испания. Кубок , 1 раунд
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