Атлетик д'Эскальдес

Эскальдес
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Андорра
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Guillaume Lopez G. 		Нап 1 1 0 0 0
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Ближайшие матчи
14.07.2022 14 июля 2022 чт 20:00
Атлетик д'Эскальдес
-:-
Гзира Юнайтед
14.07.2022 14 июля 2022 чт 20:00
Лига конференций , 1 раунд
Атлетик д'Эскальдес
-
Гзира Юнайтед
-
Лига конференций , 1 раунд
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Результаты
05.07.2022 05 июля 2022 вт 20:00
Гзира Юнайтед
1 : 1
Атлетик д'Эскальдес
05.07.2022 05 июля 2022 вт 20:00
1 раунд
Гзира Юнайтед
1
Атлетик д'Эскальдес
1
Лига конференций , 1 раунд
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