Аликанте

Аликанте
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Испания
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Результаты
Результаты
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 23:00
Аликанте
0 : 4
Бетис
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 23:00
1 раунд
Аликанте
0
Бетис
4
Испания. Кубок , 1 раунд
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