Академия им. Понедельника

Ростов-на-Дону
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Результаты
21.07.2018 21 июля 2018 сб 17:00
Биолог-Новокубанск
1 : 0
Академия им. Понедельника
21.07.2018 21 июля 2018 сб 17:00
1/256 финала
Биолог-Новокубанск
1
Академия им. Понедельника
0
Россия. Кубок , 1/256 финала
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