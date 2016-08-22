Айнтрахт

Трир
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Маартен Стекеленбург М. Стекеленбург 		Вра 39 1 0 0 1 0
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Результаты
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 21:45
Айнтрахт
0 : 3
Боруссия
22.08.2016 22 авг. 2016 пн 21:45
1/32 финала
Айнтрахт
0
Боруссия
3
Германия. Кубок , 1/32 финала
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