Айнтрахт

Нордхорн
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Германия
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Результаты
Результаты
09.08.2008 09 авг. 2008 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 9
Вердер
09.08.2008 09 авг. 2008 сб 16:30
1/32 финала
Айнтрахт
3
Вердер
9
Германия. Кубок , 1/32 финала
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