Аберистуит Таун

Аберистуит
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10.07.2014 10 июля 2014 чт 20:45
Аберистуит Таун
0 : 5
Дерри Сити
10.07.2014 10 июля 2014 чт 20:45
1 раунд
Аберистуит Таун
0
Дерри Сити
5
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 21:45
Дерри Сити
4 : 0
Аберистуит Таун
03.07.2014 03 июля 2014 чт 21:45
1 раунд
Дерри Сити
4
Аберистуит Таун
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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