Аяччо (люб.)

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Франция
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Результаты
Результаты
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:30
Аяччо (люб.)
0 : 3
ПСЖ
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:30
1/16 финала
Аяччо (люб.)
0
ПСЖ
3
Франция. Кубок , 1/16 финала
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