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Великий Новгород
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Результаты
28.07.2019 28 июля 2019 вс 18:00
Электрон
0 : 1
Ленинградец
28.07.2019 28 июля 2019 вс 18:00
1/128 финала
Электрон
0
Ленинградец
1
Россия. Кубок , 1/128 финала
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