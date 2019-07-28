Металлург-Магнитогорск

Магнитогорск
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Россия
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Результаты
28.07.2019 28 июля 2019 вс 15:00
Металлург-Магнитогорск
1 : 3
Носта
28.07.2019 28 июля 2019 вс 15:00
1/128 финала
Металлург-Магнитогорск
1
Носта
3
Россия. Кубок , 1/128 финала
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