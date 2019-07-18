Македония ГП

Скопье
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Северная Македония
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Результаты
18.07.2019 18 июля 2019 чт 17:30
Македония ГП
0 : 3
Алашкерт
18.07.2019 18 июля 2019 чт 17:30
1 раунд
Македония ГП
0
Алашкерт
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:00
Алашкерт
3 : 1
Македония ГП
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:00
1 раунд
Алашкерт
3
Македония ГП
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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