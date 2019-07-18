Академия Пандева

Струмица
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Северная Македония
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Результаты
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
Зриньски
3 : 0
Академия Пандева
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
1 раунд
Зриньски
3
Академия Пандева
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
Академия Пандева
0 : 3
Зриньски
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
1 раунд
Академия Пандева
0
Зриньски
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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