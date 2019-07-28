Химик-Август

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Россия
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Результаты
Результаты
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
Волга
6 : 1
Химик-Август
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
1/128 финала
Волга
6
Химик-Август
1
Россия. Кубок , 1/128 финала
20.07.2019 20 июля 2019 сб 16:00
Химик-Август
2 : 0
Лада Д
20.07.2019 20 июля 2019 сб 16:00
1/256 финала
Химик-Август
2
Лада Д
0
Россия. Кубок , 1/256 финала
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