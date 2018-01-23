Коломьерс

Коломьерс
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Франция
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Состав
Результаты
Результаты
23.01.2018 23 янв. 2018 вт 20:30
Коломьерс
1 : 2
Сошо
23.01.2018 23 янв. 2018 вт 20:30
1/16 финала
Коломьерс
1
Сошо
2
Франция. Кубок , 1/16 финала
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:00
Коломьерс
1 : 1
Ле-Пюи
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:00
1/32 финала
Коломьерс
1
Ле-Пюи
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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