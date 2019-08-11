Германия Хальберштадт

Хальберштадт
Подписаться
Сайт
Страна
Германия
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
Германия Хальберштадт
0 : 6
Унион
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
1/32 финала
Германия Хальберштадт
0
Унион
6
Германия. Кубок , 1/32 финала
Подробнее