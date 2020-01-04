Бур-ан-Бресс

Перрона
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Страна
Франция
Стадион
Муниципальный стадион Перроны
Лента
Состав
Результаты
Результаты
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 22:55
Бур-ан-Бресс
0 : 7
Лион
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 22:55
1/32 финала
Бур-ан-Бресс
0
Лион
7
Франция. Кубок , 1/32 финала
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