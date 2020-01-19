Руан

Руан
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Франция
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Результаты
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 19:15
Руан
1 : 4
Анжер
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 19:15
1/16 финала
Руан
1
Анжер
4
Франция. Кубок , 1/16 финала
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 22:55
Руан
3 : 0
Метц
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 22:55
1/32 финала
Руан
3
Метц
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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