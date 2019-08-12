Галлешер

Галле
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Германия
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Результаты
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 19:30
Галлешер
3 : 5
Вольфсбург
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 19:30
1/32 финала
Галлешер
3
Вольфсбург
5
Германия. Кубок , 1/32 финала
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