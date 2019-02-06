Вильфранш

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Результаты
06.02.2019 06 февр. 2019 ср 20:30
Вильфранш
0 : 3
ПСЖ
06.02.2019 06 февр. 2019 ср 20:30
1/8 финала
Вильфранш
0
ПСЖ
3
Франция. Кубок , 1/8 финала
22.01.2019 22 янв. 2019 вт 20:30
Вильфранш
2 : 0
Лез Эрбье
22.01.2019 22 янв. 2019 вт 20:30
1/16 финала
Вильфранш
2
Лез Эрбье
0
Франция. Кубок , 1/16 финала
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:00
Гравлин
0 : 3
Вильфранш
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:00
1/32 финала
Гравлин
0
Вильфранш
3
Франция. Кубок , 1/32 финала
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