Байонна

Байонна
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Франция
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Результаты
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:00
Байонна
0 : 2
Нант
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:00
1/32 финала
Байонна
0
Нант
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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