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Обернеуланд
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Обернеуланд
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Германия
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Результаты
Результаты
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
16:30
Обернеуланд
0 : 8
Боруссия
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
16:30
1/32 финала
Обернеуланд
0
Боруссия
8
Германия. Кубок , 1/32 финала
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