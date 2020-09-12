Обернеуланд

Бремен
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Германия
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Результаты
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
Обернеуланд
0 : 8
Боруссия
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
1/32 финала
Обернеуланд
0
Боруссия
8
Германия. Кубок , 1/32 финала
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