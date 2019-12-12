Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Исмаил Иббрахимли
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
13 февр. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Карабах
1 : 1
Дюделанж
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Карабах
1
Дюделанж
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Карабах
2 : 2
АПОЭЛ
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Карабах
2
АПОЭЛ
2
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Карабах
0 : 3
Севилья
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 87' - 90'
Карабах
0
Севилья
3
минуты: 87' - 90'