Франсис Амузу
№40
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
23 авг. 1999 (20) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Динамо
0 : 0
Андерлехт
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
был в запасе
Динамо
0
Андерлехт
0
был в запасе
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Андерлехт
0 : 0
Спартак
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Андерлехт
0
Спартак
0
был в запасе
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 18:50
Фенербахче
2 : 0
Андерлехт
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 18:50
был в запасе
Фенербахче
2
Андерлехт
0
был в запасе
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
Андерлехт
0 : 2
Динамо
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Спартак
1 : 0
Андерлехт
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90'