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Матч-центр
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Франсис Амузу
№40
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
23 авг. 1999 (20) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Динамо
0 : 0
Андерлехт
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
был в запасе
Динамо
0
Андерлехт
0
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Андерлехт
0 : 0
Спартак
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Андерлехт
0
Спартак
0
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
Фенербахче
2 : 0
Андерлехт
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
был в запасе
Фенербахче
2
Андерлехт
0
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Андерлехт
0 : 2
Динамо
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Спартак
1 : 0
Андерлехт
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90'