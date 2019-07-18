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Лента
Матч-центр
Моя команда
Доминик Томас
№23
Полузащитник
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Команда
Мазервелл
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
14 февр. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
Килмарнок
0 : 2
Коннас Куэй
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
был в запасе
Килмарнок
0
Коннас Куэй
2
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:00
Коннас Куэй
1 : 2
Килмарнок
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Коннас Куэй
1
Килмарнок
2
минуты: 1' - 90'