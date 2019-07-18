Ветон Бериша
№9
Нападающий
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Команда
Рапид
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
13 апр. 1994 (26) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 22:00
Шемрок Роверс
2 : 1
Бранн
18.07.2019 18 июля 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Шемрок Роверс
2
Бранн
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
Бранн
2 : 2
Шемрок Роверс
36'
90'
36'
90'
36'
90'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
36'
минуты: 1' - 90'
Бранн
2
Шемрок Роверс
2
минуты: 1' - 90'