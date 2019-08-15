Дор Мича
№15
Полузащитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Дата рождения
2 марта 1992 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Судува
2 : 1
Маккаби
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Судува
2
Маккаби
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2019 8 авг. 2019 чт 20:30
Маккаби
1 : 2
Судува
8.08.2019 8 авг. 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Маккаби
1
Судува
2
минуты: 1' - 90'