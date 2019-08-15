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Матч-центр
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Эрик Святченко
№28
Защитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
4 окт. 1991 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
Рейнджерс
3 : 1
Мидтьюлланд
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
3
Мидтьюлланд
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
21:00
Мидтьюлланд
2 : 4
Рейнджерс
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Мидтьюлланд
2
Рейнджерс
4
минуты: 1' - 90'