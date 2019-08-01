Маркус Халсти
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
19 марта 1984 (36) лет
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 20:45
Эсбьерг
0 : 0
Шахтер
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 20:45
был в запасе
Эсбьерг
0
Шахтер
0
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Шахтер
2 : 0
Эсбьерг
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Эсбьерг
0
минуты: 1' - 90'