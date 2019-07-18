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Лента
Матч-центр
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Таийо Тенисте
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Эстония
Дата рождения
31 янв. 1988 (32) года
Рост
174
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
18.07.2019
18 июля 2019
чт
22:00
Шемрок Роверс
2 : 1
Бранн
18.07.2019
18 июля 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Шемрок Роверс
2
Бранн
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Бранн
2 : 2
Шемрок Роверс
12'
12'
12'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
12'
минуты: 1' - 90'
Бранн
2
Шемрок Роверс
2
минуты: 1' - 90'