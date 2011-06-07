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Михаил Костин
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
минуты: 60' - 90'
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 60' - 90'
28.05.2011
28 мая 2011
сб
12:00
Енисей
0 : 1
Динамо
28.05.2011
28 мая 2011
сб
12:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
0
Динамо
1
минуты: 90' - 90'
25.05.2011
25 мая 2011
ср
15:00
Сибирь
4 : 1
Динамо
25.05.2011
25 мая 2011
ср
15:00
минуты: 82' - 90'
Сибирь
4
Динамо
1
минуты: 82' - 90'
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
Торпедо
1 : 0
Динамо
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
18:00
Динамо
4 : 2
Химки
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 69'
Динамо
4
Химки
2
минуты: 1' - 69'
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
18:00
Динамо
0 : 1
Факел
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
18:00
минуты: 60' - 90'
Динамо
0
Факел
1
минуты: 60' - 90'