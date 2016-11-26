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Роман Локтионов
№19
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2012/2013
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
9:00
Луч
1 : 3
Тюмень
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
9:00
минуты: 87' - 90'
Луч
1
Тюмень
3
минуты: 87' - 90'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
Волгарь
2 : 0
Тюмень
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
был в запасе
Волгарь
2
Тюмень
0
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
Тюмень
2 : 2
Балтика
61'
61'
61'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
12:00
Тюмень
2 : 3
Енисей
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
12:00
был в запасе
Тюмень
2
Енисей
3
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
Нефтехимик
0 : 1
Тюмень
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
минуты: 90' - 90'
Нефтехимик
0
Тюмень
1
минуты: 90' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Шинник
0 : 0
Тюмень
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Шинник
0
Тюмень
0
минуты: 90' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
17:00
Тюмень
2 : 0
Кубань
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
2
Кубань
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Тюмень
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
2.09.2016
2 сент. 2016
пт
17:00
Химки
3 : 2
Тюмень
47'
47'
47'
2.09.2016
2 сент. 2016
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Тюмень
2
минуты: 1' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
Тюмень
1 : 3
СКА-Хабаровск
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
был в запасе
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
3
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Тамбов
0 : 1
Тюмень
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Тамбов
0
Тюмень
1
минуты: 90' - 90'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
16:30
Тюмень
1 : 2
Тосно
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
16:30
был в запасе
Тюмень
1
Тосно
2
был в запасе
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
Спартак-2
2 : 3
Тюмень
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
был в запасе
Спартак-2
2
Тюмень
3
был в запасе
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Луч
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
16:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Тюмень
29'
29'
29'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
16:00
Тюмень
1 : 0
Волгарь
27.07.2016
27 июля 2016
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
Зенит-2
1 : 0
Тюмень
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
19:00
Балтика
1 : 0
Тюмень
16.07.2016
16 июля 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
19:30
Динамо
3 : 0
Тюмень
11.07.2016
11 июля 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
3
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'