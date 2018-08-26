Александр Козлов
№7
Нападающий
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 марта 1993 (27) лет
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Тамбов
3
минуты: 1' - 90'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 1
Краснодар-2
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 33'
Тюмень
0
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 33'
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:30
Тюмень
1 : 0
Армавир
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90'