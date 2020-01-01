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Лента
Матч-центр
Моя команда
Томаш Нецид
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
россия. премьер-лига
чемпионат европы групповой раунд
россия. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2013/2014
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Славия
5
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1
0