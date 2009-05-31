Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Антонио Дзито
№0
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Сиена
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 55'
Реджо-ди-Калабрия
1
Сиена
1
минуты: 1' - 55'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Сиена
0 : 3
Ювентус
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Сиена
0
Ювентус
3
был в запасе
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
Сиена
1 : 2
Лечче
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
был в запасе
Сиена
1
Лечче
2
был в запасе
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Кальяри
1 : 0
Сиена
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
был в запасе
Кальяри
1
Сиена
0
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Ювентус
1 : 0
Сиена
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
1
Сиена
0
был в запасе