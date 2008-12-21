Франческо Косенца
№5
Защитник
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Команда
Про Верчелли
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Реджо-ди-Калабрия
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Кальяри
1
Реджо-ди-Калабрия
1
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Сампдория
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Реджо-ди-Калабрия
0
Сампдория
2
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 22:30
Ювентус
4 : 0
Реджо-ди-Калабрия
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 22:30
был в запасе
Ювентус
4
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе