Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Франческо Косенца
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Про Верчелли
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Реджо-ди-Калабрия
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Реджо-ди-Калабрия
1
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Сампдория
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Реджо-ди-Калабрия
0
Сампдория
2
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
22:30
Ювентус
4 : 0
Реджо-ди-Калабрия
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
22:30
был в запасе
Ювентус
4
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе