Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жоэль Чибамба
№99
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Ахмат
1
был в запасе
7.05.2012
7 мая 2012
пн
18:30
Краснодар
0 : 2
Крылья Советов
7.05.2012
7 мая 2012
пн
18:30
был в запасе
Краснодар
0
Крылья Советов
2
был в запасе
3.05.2012
3 мая 2012
чт
18:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
3.05.2012
3 мая 2012
чт
18:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Томь
0
был в запасе
27.04.2012
27 апр. 2012
пт
16:15
Спартак-Нальчик
0 : 0
Крылья Советов
27.04.2012
27 апр. 2012
пт
16:15
минуты: 1' - 53'
Спартак-Нальчик
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 53'
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:15
Крылья Советов
2 : 1
Ростов
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:15
минуты: 1' - 72'
Крылья Советов
2
Ростов
1
минуты: 1' - 72'
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:30
Крылья Советов
2 : 1
Амкар
84'
84'
84'
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 85'
Крылья Советов
2
Амкар
1
минуты: 1' - 85'
6.04.2012
6 апр. 2012
пт
13:00
Волга
0 : 0
Крылья Советов
6.04.2012
6 апр. 2012
пт
13:00
минуты: 1' - 70'
Волга
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 70'
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:30
Крылья Советов
1 : 1
Краснодар
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:30
минуты: 70' - 90'
Крылья Советов
1
Краснодар
1
минуты: 70' - 90'