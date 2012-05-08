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Максим Зиновьев
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
08.05.2012
08 мая 2012
вт
15:00
Сибирь
1 : 1
Торпедо
08.05.2012
08 мая 2012
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
03.05.2012
03 мая 2012
чт
17:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
03.05.2012
03 мая 2012
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
13:00
Торпедо
2 : 6
Урал
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
13:00
минуты: 64' - 90'
Торпедо
2
Урал
6
минуты: 64' - 90'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
18:30
Динамо
1 : 1
Торпедо
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
18:30
был в запасе
Динамо
1
Торпедо
1
был в запасе
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:00
Торпедо
3 : 1
Торпедо
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:00
был в запасе
Торпедо
3
Торпедо
1
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
Торпедо
1 : 1
Мордовия
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
был в запасе
Торпедо
1
Мордовия
1
был в запасе
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
18:00
Торпедо
2 : 0
КАМАЗ
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
18:00
был в запасе
Торпедо
2
КАМАЗ
0
был в запасе
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Волгарь
0 : 0
Торпедо
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
был в запасе
Волгарь
0
Торпедо
0
был в запасе
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Торпедо
2 : 1
СКА-Хабаровск
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
был в запасе
Торпедо
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 0
Луч
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
18:00
был в запасе
Торпедо
1
Луч
0
был в запасе
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
Торпедо
2 : 0
Факел
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
был в запасе
Торпедо
2
Факел
0
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
Торпедо
3 : 1
Химки
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
минуты: 88' - 90'
Торпедо
3
Химки
1
минуты: 88' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
был в запасе
Черноморец
0
Торпедо
0
был в запасе
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
19:00
Балтика
0 : 3
Торпедо
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
19:00
был в запасе
Балтика
0
Торпедо
3
был в запасе
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
18:00
Торпедо
0 : 1
Урал
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
18:00
был в запасе
Торпедо
0
Урал
1
был в запасе
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Торпедо
1 : 2
Енисей
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
19:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
19:00
минуты: 85' - 90'
Торпедо
1
Сибирь
1
минуты: 85' - 90'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
19:00
Факел
0 : 1
Химки
11.07.2011
11 июля 2011
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Факел
1 : 2
Енисей
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Факел
0 : 3
Сибирь
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 90'
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