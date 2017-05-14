Ильдар Шабаев
№22
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2017 14 мая 2017 вс 11:00
Енисей
1 : 0
Тюмень
14.05.2017 14 мая 2017 вс 11:00
минуты: 88' - 90'
Енисей
1
Тюмень
0
минуты: 88' - 90'
10.05.2017 10 мая 2017 ср 16:00
Тюмень
2 : 0
Нефтехимик
10.05.2017 10 мая 2017 ср 16:00
минуты: 87' - 90'
Тюмень
2
Нефтехимик
0
минуты: 87' - 90'
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 15:00
Сокол
1 : 0
Тюмень
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 15:00
был в запасе
Сокол
1
Тюмень
0
был в запасе
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
Кубань
3 : 1
Тюмень
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
был в запасе
Кубань
3
Тюмень
1
был в запасе
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 16:00
Тюмень
2 : 1
Мордовия
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 16:00
был в запасе
Тюмень
2
Мордовия
1
был в запасе
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 13:00
Сибирь
1 : 2
Тюмень
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 13:00
минуты: 77' - 90'
Сибирь
1
Тюмень
2
минуты: 77' - 90'
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 13:00
Тюмень
1 : 1
Химки
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 13:00
был в запасе
Тюмень
1
Химки
1
был в запасе
26.03.2017 26 марта 2017 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
24'
24'
24'
26.03.2017 26 марта 2017 вс 7:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 46'
22.03.2017 22 марта 2017 ср 15:00
Тюмень
3 : 0
Спартак-Нальчик
22.03.2017 22 марта 2017 ср 15:00
минуты: 78' - 90'
Тюмень
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 78' - 90'
19.03.2017 19 марта 2017 вс 12:00
Тюмень
0 : 0
Тамбов
19.03.2017 19 марта 2017 вс 12:00
был в запасе
Тюмень
0
Тамбов
0
был в запасе
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
Тосно
2 : 2
Тюмень
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
был в запасе
Тосно
2
Тюмень
2
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 9:00
Луч
1 : 3
Тюмень
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 9:00
был в запасе
Луч
1
Тюмень
3
был в запасе
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 15:00
Волгарь
2 : 0
Тюмень
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 15:00
минуты: 76' - 90'
Волгарь
2
Тюмень
0
минуты: 76' - 90'
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 79'
Мордовия
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 79'
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
минуты: 1' - 90'
Тюмень
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
02.09.2016 02 сент. 2016 пт 17:00
Химки
3 : 2
Тюмень
02.09.2016 02 сент. 2016 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Тюмень
2
минуты: 1' - 90'
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 16:00
Тюмень
1 : 3
СКА-Хабаровск
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90'
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
Тамбов
0 : 1
Тюмень
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 16:30
Тюмень
1 : 2
Тосно
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 16:30
минуты: 61' - 90'
Тюмень
1
Тосно
2
минуты: 61' - 90'
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:00
Спартак-2
2 : 3
Тюмень
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
2
Тюмень
3
минуты: 1' - 90'
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