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Ильдар Шабаев
№22
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
Енисей
1 : 0
Тюмень
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
минуты: 88' - 90'
Енисей
1
Тюмень
0
минуты: 88' - 90'
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
Тюмень
2 : 0
Нефтехимик
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
минуты: 87' - 90'
Тюмень
2
Нефтехимик
0
минуты: 87' - 90'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
1 : 0
Тюмень
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
15:00
был в запасе
Сокол
1
Тюмень
0
был в запасе
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
Кубань
3 : 1
Тюмень
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
был в запасе
Кубань
3
Тюмень
1
был в запасе
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
16:00
Тюмень
2 : 1
Мордовия
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
16:00
был в запасе
Тюмень
2
Мордовия
1
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 2
Тюмень
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
13:00
минуты: 77' - 90'
Сибирь
1
Тюмень
2
минуты: 77' - 90'
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
13:00
Тюмень
1 : 1
Химки
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
13:00
был в запасе
Тюмень
1
Химки
1
был в запасе
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
24'
24'
24'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 46'
22.03.2017
22 марта 2017
ср
15:00
Тюмень
3 : 0
Спартак-Нальчик
22.03.2017
22 марта 2017
ср
15:00
минуты: 78' - 90'
Тюмень
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 78' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
12:00
Тюмень
0 : 0
Тамбов
19.03.2017
19 марта 2017
вс
12:00
был в запасе
Тюмень
0
Тамбов
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
Тосно
2 : 2
Тюмень
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
был в запасе
Тосно
2
Тюмень
2
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
9:00
Луч
1 : 3
Тюмень
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
9:00
был в запасе
Луч
1
Тюмень
3
был в запасе
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
Волгарь
2 : 0
Тюмень
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
минуты: 76' - 90'
Волгарь
2
Тюмень
0
минуты: 76' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 79'
Мордовия
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 79'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Тюмень
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
02.09.2016
02 сент. 2016
пт
17:00
Химки
3 : 2
Тюмень
02.09.2016
02 сент. 2016
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Тюмень
2
минуты: 1' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
Тюмень
1 : 3
СКА-Хабаровск
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Тамбов
0 : 1
Тюмень
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
16:30
Тюмень
1 : 2
Тосно
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
16:30
минуты: 61' - 90'
Тюмень
1
Тосно
2
минуты: 61' - 90'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
Спартак-2
2 : 3
Тюмень
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
2
Тюмень
3
минуты: 1' - 90'
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