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Алексей Пучков
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
16:00
Металлург
1 : 2
Черноморец
41'
41'
41'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Металлург
1
Черноморец
2
минуты: 1' - 90'
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
17:00
Черноморец
4 : 0
СКА-Хабаровск
17'
17'
17'
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
4
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
15:00
Сибирь
4 : 0
Черноморец
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
4
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
17:00
Черноморец
3 : 0
Чита
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
3
Чита
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
18:00
Черноморец
1 : 1
Волгарь
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
18:00
Краснодар
1 : 0
Черноморец
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
16:00
Носта
0 : 1
Черноморец
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Носта
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
06.08.2009
06 авг. 2009
чт
17:00
Витязь
4 : 1
Черноморец
74'
74'
74'
06.08.2009
06 авг. 2009
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Витязь
4
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2009
29 июля 2009
ср
18:30
Черноморец
1 : 1
Шинник
29.07.2009
29 июля 2009
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:30
Черноморец
0 : 3
Балтика
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Балтика
3
минуты: 1' - 90'
27.06.2009
27 июня 2009
сб
18:00
Черноморец
1 : 1
Салют
27.06.2009
27 июня 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 85'
Черноморец
1
Салют
1
минуты: 1' - 85'
24.06.2009
24 июня 2009
ср
18:00
Черноморец
1 : 1
Металлург
24.06.2009
24 июня 2009
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Металлург
1
минуты: 1' - 90'
16.06.2009
16 июня 2009
вт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Черноморец
16.06.2009
16 июня 2009
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
13.06.2009
13 июня 2009
сб
7:00
Луч
2 : 0
Черноморец
13.06.2009
13 июня 2009
сб
7:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
05.06.2009
05 июня 2009
пт
18:00
Черноморец
1 : 1
Урал
05.06.2009
05 июня 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
02.06.2009
02 июня 2009
вт
18:00
Черноморец
2 : 1
Сибирь
02.06.2009
02 июня 2009
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
25.05.2009
25 мая 2009
пн
11:00
Чита
2 : 0
Черноморец
25.05.2009
25 мая 2009
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Чита
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2009
11 мая 2009
пн
17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
47'
47'
47'
11.05.2009
11 мая 2009
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Анжи
2 : 0
Черноморец
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 59'
Анжи
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 59'
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
Волгарь
1 : 0
Черноморец
15'
15'
15'
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
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