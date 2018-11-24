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Павел Деобальд
№57
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 июня 1990 (30) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
13:00
Ротор
1 : 3
Шинник
44'
44'
44'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
13:00
44'
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Шинник
3
минуты: 1' - 90'
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
14:00
Шинник
2 : 1
Сибирь
82'
82'
82'
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
14:00
82'
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Нижний Новгород
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:00
был в запасе
Шинник
1
Нижний Новгород
0
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Балтика
1 : 0
Шинник
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 74' - 90'
Балтика
1
Шинник
0
минуты: 74' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Зенит-2
66'
66'
66'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:00
минуты: 63' - 90'
Шинник
1
Зенит-2
0
минуты: 63' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 81' - 90'
Шинник
0
Ротор
0
минуты: 81' - 90'
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
Шинник
0 : 1
Химки
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
минуты: 64' - 90'
Шинник
0
Химки
1
минуты: 64' - 90'
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
Факел
3 : 0
Шинник
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 46' - 90'
Факел
3
Шинник
0
минуты: 46' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
Шинник
1 : 1
Спартак-2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
минуты: 61' - 90'
Шинник
1
Спартак-2
1
минуты: 61' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Шинник
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
минуты: 81' - 90'
Сибирь
0
Шинник
2
минуты: 81' - 90'