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Кшиштоф Лагиевка
№50
Защитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Кубань
0 : 3
Рубин
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Ахмат
0 : 1
Кубань
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:30
Кубань
3 : 3
Солярис
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:30
минуты: 88' - 90'
Кубань
3
Солярис
3
минуты: 88' - 90'
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
19:45
Кубань
0 : 0
Крылья Советов
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
19:45
был в запасе
Кубань
0
Крылья Советов
0
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
Ростов
3 : 3
Кубань
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
был в запасе
Ростов
3
Кубань
3
был в запасе
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:45
Кубань
2 : 1
Химки
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:45
был в запасе
Кубань
2
Химки
1
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
18:00
Локомотив
4 : 1
Кубань
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
18:00
был в запасе
Локомотив
4
Кубань
1
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
19:30
Кубань
1 : 0
Амкар
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
19:30
был в запасе
Кубань
1
Амкар
0
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:30
Томь
1 : 0
Кубань
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:30
был в запасе
Томь
1
Кубань
0
был в запасе