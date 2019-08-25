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Лента
Матч-центр
Моя команда
Игорь Портнягин
№97
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 янв. 1989 (31) год
Рост
190
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2012/2013
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
17:00
Мордовия
0 : 1
Нижний Новгород
70'
70'
70'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
17:00
70'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
36'
36'
36'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
36'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Факел
1
минуты: 1' - 90'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
17:00
Нижний Новгород
2 : 1
Торпедо
35'
35'
35'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
17:00
35'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
19.07.2019
19 июля 2019
пт
19:00
Нижний Новгород
1 : 3
Шинник
13'
13'
13'
19.07.2019
19 июля 2019
пт
19:00
13'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
Шинник
3
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
18:00
Нефтехимик
1 : 1
Нижний Новгород
76'
76'
76'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
18:00
76'
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90'
07.07.2019
07 июля 2019
вс
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
07.07.2019
07 июля 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 71'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 1' - 71'