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Роман Панин
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
был в запасе
Краснодар
2
Иртыш
0
был в запасе
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Иртыш
1 : 1
Шинник
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
был в запасе
Иртыш
1
Шинник
1
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:00
Иртыш
1 : 4
Динамо
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
13:00
минуты: 41' - 90'
Иртыш
1
Динамо
4
минуты: 41' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Балтика
2 : 1
Иртыш
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Балтика
2
Иртыш
1
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
минуты: 65' - 90'
Сочи
2
Иртыш
0
минуты: 65' - 90'
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
12:00
Иртыш
1 : 0
Урал
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
12:00
был в запасе
Иртыш
1
Урал
0
был в запасе
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
13:00
Иртыш
1 : 1
Волга
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
13:00
минуты: 1' - 42'
Иртыш
1
Волга
1
минуты: 1' - 42'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
13:00
Иртыш
0 : 0
КАМАЗ
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
13:00
минуты: 57' - 90'
Иртыш
0
КАМАЗ
0
минуты: 57' - 90'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Иртыш
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
минуты: 86' - 90'
Химки
1
Иртыш
1
минуты: 86' - 90'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
14:30
Иртыш
1 : 4
Волгарь
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
14:30
минуты: 67' - 90'
Иртыш
1
Волгарь
4
минуты: 67' - 90'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
14:30
Иртыш
2 : 0
Ротор
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
14:30
был в запасе
Иртыш
2
Ротор
0
был в запасе
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
17:00
Мордовия
2 : 1
Иртыш
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Иртыш
1
был в запасе
06.07.2010
06 июля 2010
вт
14:30
Иртыш
0 : 0
Краснодар
06.07.2010
06 июля 2010
вт
14:30
минуты: 80' - 90'
Иртыш
0
Краснодар
0
минуты: 80' - 90'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
Шинник
1 : 0
Иртыш
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
был в запасе
Шинник
1
Иртыш
0
был в запасе
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Динамо
2 : 1
Иртыш
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
14:30
Иртыш
2 : 0
Балтика
15.06.2010
15 июня 2010
вт
14:30
минуты: 60' - 90'
Иртыш
2
Балтика
0
минуты: 60' - 90'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
Иртыш
0 : 2
Сочи
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
минуты: 46' - 90'
Иртыш
0
Сочи
2
минуты: 46' - 90'
01.06.2010
01 июня 2010
вт
16:00
Урал
1 : 0
Иртыш
01.06.2010
01 июня 2010
вт
16:00
минуты: 76' - 90'
Урал
1
Иртыш
0
минуты: 76' - 90'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
17:00
КАМАЗ
1 : 2
Иртыш
30'
30'
30'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
17:00
30'
минуты: 1' - 88'
КАМАЗ
1
Иртыш
2
минуты: 1' - 88'
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
Волга
3 : 0
Иртыш
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
был в запасе
Волга
3
Иртыш
0
был в запасе
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