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Матч-центр
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Гийом Жилле
№27
Полузащитник
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Команда
Ланс
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2013/2014
2012/2013
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
Олимпиакос
0 : 2
Ювентус
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
был в запасе
Олимпиакос
0
Ювентус
2
был в запасе
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
22:45
Спортинг
3 : 1
Олимпиакос
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Спортинг
3
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90'
31.10.2017
31 окт. 2017
вт
22:45
Олимпиакос
0 : 0
Барселона
31.10.2017
31 окт. 2017
вт
22:45
был в запасе
Олимпиакос
0
Барселона
0
был в запасе
18.10.2017
18 окт. 2017
ср
21:45
Барселона
3 : 1
Олимпиакос
18.10.2017
18 окт. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Барселона
3
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90'
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
Олимпиакос
2 : 3
Спортинг
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
2
Спортинг
3
минуты: 1' - 90'