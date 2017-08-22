Матч завершен
Риека
Риека
0:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Марин 25
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
22 авг. 2017, 21:45 МСК
22.08.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Риека
мин
29
Вешович
Марко Вешович
90
13
Жупарич
Дарио Жупарич
90
28
Брадарич
Филип Брадарич
90
Запасные
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
Йелич
Матей Йелич
Олимпиакос
мин
27
Капино
Стефанос Капино
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
26
Вукович
Ягош Вукович
90
45
Рецос
Панайотис Рецос
90
13
Жилле
Гийом Жилле
90
10
Марин
Марко Марин
25'
25'
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
33
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
Запасные
22
Янниотис
Андреас Янниотис
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
7
Фортунис
Константинос Фортунис
44
Жделар
Саша Жделар
17
Ансарифард
Карим Ансарифард
92
Себа
Себа
90
Пардо
Фелипе Пардо