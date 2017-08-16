Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Оджиджа-Офое 66
2:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Риека
Риека
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
16 авг. 2017, 21:45 МСК
16.08.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Олимпиакос
мин
-
Жилле
Гийом Жилле
90
27
Капино
Стефанос Капино
90
26
Вукович
Ягош Вукович
90
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
45
Рецос
Панайотис Рецос
90
10
Марин
Марко Марин
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
33
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
66'
66'
90
7
Фортунис
Константинос Фортунис
90
Риека
мин
29
Вешович
Марко Вешович
90
8
Жута
Леонард Жута
90
13
Жупарич
Дарио Жупарич
90
28
Брадарич
Филип Брадарич
90