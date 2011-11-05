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Огнен Короман
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
15:15
Анжи
3 : 1
Крылья Советов
37'
37'
37'
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 46'
Анжи
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 46'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
15:30
Крылья Советов
2 : 1
Ахмат
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
15:30
минуты: 1' - 65'
Крылья Советов
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 65'
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:30
Кубань
1 : 1
Крылья Советов
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 80'
Кубань
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 80'
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
Крылья Советов
0 : 0
Волга
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
минуты: 46' - 90'
Крылья Советов
0
Волга
0
минуты: 46' - 90'
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
14:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
14:30
был в запасе
Ростов
1
Крылья Советов
0
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Динамо
0
был в запасе
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
17:30
Спартак
3 : 0
Крылья Советов
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
17:30
минуты: 67' - 90'
Спартак
3
Крылья Советов
0
минуты: 67' - 90'
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2 : 0
Томь
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:15
был в запасе
Крылья Советов
2
Томь
0
был в запасе
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
17:45
Рубин
1 : 0
Крылья Советов
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
17:45
был в запасе
Рубин
1
Крылья Советов
0
был в запасе
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:15
Крылья Советов
2 : 5
Зенит
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Зенит
5
минуты: 1' - 90'
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
19:00
Краснодар
1 : 2
Крылья Советов
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
01.08.2011
01 авг. 2011
пн
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
10'
10'
10'
01.08.2011
01 авг. 2011
пн
18:00
10'
минуты: 1' - 56'
Крылья Советов
1
Амкар
1
минуты: 1' - 56'