Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Яннис Маниатис
№8
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2016/2017
03.08.2016
03 авг. 2016
ср
21:00
Хапоэль
1 : 0
Олимпиакос
03.08.2016
03 авг. 2016
ср
21:00
минуты: 51' - 90'
Хапоэль
1
Олимпиакос
0
минуты: 51' - 90'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
21:45
Олимпиакос
0 : 0
Хапоэль
27.07.2016
27 июля 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 63'
Олимпиакос
0
Хапоэль
0
минуты: 1' - 63'