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Роберто Карлос
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
14:00
Анжи
2 : 1
Амкар
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
14:00
был в запасе
Анжи
2
Амкар
1
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
18:30
Анжи
3 : 5
ЦСКА
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
18:30
был в запасе
Анжи
3
ЦСКА
5
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Анжи
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:45
был в запасе
Спартак-Нальчик
1
Анжи
1
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
18:15
Анжи
0 : 1
Локомотив
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
18:15
был в запасе
Анжи
0
Локомотив
1
был в запасе
26.09.2011
26 сент. 2011
пн
17:30
Анжи
2 : 2
Ахмат
26.09.2011
26 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
Ахмат
2
минуты: 1' - 90'
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
19:45
Кубань
1 : 0
Анжи
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
19:45
минуты: 1' - 86'
Кубань
1
Анжи
0
минуты: 1' - 86'
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:30
Анжи
2 : 1
Волга
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:30
минуты: 1' - 84'
Анжи
2
Волга
1
минуты: 1' - 84'
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
20:00
Анжи
2 : 1
Динамо
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:15
Спартак
3 : 0
Анжи
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
Анжи
2 : 0
Томь
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
минуты: 1' - 85'
Анжи
2
Томь
0
минуты: 1' - 85'
30.07.2011
30 июля 2011
сб
16:45
Рубин
0 : 3
Анжи
30.07.2011
30 июля 2011
сб
16:45
минуты: 1' - 80'
Рубин
0
Анжи
3
минуты: 1' - 80'
24.07.2011
24 июля 2011
вс
20:00
Анжи
0 : 1
Зенит
24.07.2011
24 июля 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Краснодар
2 : 2
Анжи
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 83'
Краснодар
2
Анжи
2
минуты: 1' - 83'
22.06.2011
22 июня 2011
ср
18:30
Крылья Советов
0 : 3
Анжи
22.06.2011
22 июня 2011
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Анжи
3
минуты: 1' - 90'
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
Амкар
0 : 0
Анжи
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
19:00
ЦСКА
3 : 0
Анжи
14.06.2011
14 июня 2011
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
16:45
Анжи
2 : 0
Спартак-Нальчик
20'
20'
20'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
16:45
20'
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:15
Локомотив
1 : 2
Анжи
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:15
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
20.05.2011
20 мая 2011
пт
15:00
Ахмат
1 : 0
Анжи
20.05.2011
20 мая 2011
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
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