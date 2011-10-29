Роберто Карлос
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 14:00
Анжи
2 : 1
Амкар
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 14:00
был в запасе
Анжи
2
Амкар
1
был в запасе
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:30
Анжи
3 : 5
ЦСКА
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:30
был в запасе
Анжи
3
ЦСКА
5
был в запасе
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Анжи
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:45
был в запасе
Спартак-Нальчик
1
Анжи
1
был в запасе
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 18:15
Анжи
0 : 1
Локомотив
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 18:15
был в запасе
Анжи
0
Локомотив
1
был в запасе
26.09.2011 26 сент. 2011 пн 17:30
Анжи
2 : 2
Ахмат
26.09.2011 26 сент. 2011 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
Ахмат
2
минуты: 1' - 90'
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 19:45
Кубань
1 : 0
Анжи
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 19:45
минуты: 1' - 86'
Кубань
1
Анжи
0
минуты: 1' - 86'
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:30
Анжи
2 : 1
Волга
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:30
минуты: 1' - 84'
Анжи
2
Волга
1
минуты: 1' - 84'
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 20:00
Анжи
2 : 1
Динамо
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:15
Спартак
3 : 0
Анжи
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 17:45
Анжи
2 : 0
Томь
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 17:45
минуты: 1' - 85'
Анжи
2
Томь
0
минуты: 1' - 85'
30.07.2011 30 июля 2011 сб 16:45
Рубин
0 : 3
Анжи
30.07.2011 30 июля 2011 сб 16:45
минуты: 1' - 80'
Рубин
0
Анжи
3
минуты: 1' - 80'
24.07.2011 24 июля 2011 вс 20:00
Анжи
0 : 1
Зенит
24.07.2011 24 июля 2011 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
Краснодар
2 : 2
Анжи
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
минуты: 1' - 83'
Краснодар
2
Анжи
2
минуты: 1' - 83'
22.06.2011 22 июня 2011 ср 18:30
Крылья Советов
0 : 3
Анжи
22.06.2011 22 июня 2011 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Анжи
3
минуты: 1' - 90'
18.06.2011 18 июня 2011 сб 15:30
Амкар
0 : 0
Анжи
18.06.2011 18 июня 2011 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2011 14 июня 2011 вт 19:00
ЦСКА
3 : 0
Анжи
14.06.2011 14 июня 2011 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
10.06.2011 10 июня 2011 пт 16:45
Анжи
2 : 0
Спартак-Нальчик
20'
20'
20'
10.06.2011 10 июня 2011 пт 16:45
20'
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:15
Локомотив
1 : 2
Анжи
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:15
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
20.05.2011 20 мая 2011 пт 15:00
Ахмат
1 : 0
Анжи
20.05.2011 20 мая 2011 пт 15:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
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